Lula e Janja estão com Covid-19 e cumprem isolamento

No domingo (5), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a mulher dele, Rosângela da Silva, a Janja, testaram positivo para Covid-19. Eles cumprirão isolamento e ficarão em repouso domiciliar nos próximos dias.

Por conta do diagnóstico, eles cancelaram a participação que fariam em eventos desta semana.

– Informações sobre a saúde de Lula e Janja foram publicadas no perfil do petista.

– O ex-presidente Lula e sua esposa Janja foram diagnosticados hoje com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula – diz a nota publicada no Twitter.

Junto com o texto estava um atestado assinado pelo médico Roberto Kalil Filho.

– O sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para a Covid-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral, devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias.