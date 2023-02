Lula embarca para os Estados Unidos para encontro com Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, nesta quinta-feira (9), para os Estados Unidos. Ele se encontrará com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington.

A reunião acontecerá na tarde de sexta-feira (10), na Casa Branca. Segundo a Presidência, o encontro marca a retomada das relações entre os dois países que, em 2024, irão completar 200 anos de diplomacia.

Também estão previstos encontros do presidente brasileiro com o senador Bernie Sanders, com deputados do partido Democrata e com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO).

– Queremos construir relações de parceria e crescimento entre nossos países, pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news – escreveu Lula, nas redes sociais.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a pauta do encontro com Biden terá três temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente. Os dois presidentes devem discutir como os dois países podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo.

*Agência Brasil

Fonte: Pleno News/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil