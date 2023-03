Lula escolhe nomes indicados por Haddad para diretoria do BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu dois nomes indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compor a diretoria do Banco Central (BC). As informações são do jornal O Globo.

Rodolfo Fróes foi escolhido para a Diretoria de Política Monetária. A posição é considerada uma das mais importantes do BC e tem relação direta com o mercado financeiro.

Formado pela PUC do Rio de Janeiro em Administração, Fróes estudou em Harvard, nos Estados Unidos, entre 2008 e 2010. Ele já passou pelo Bank of America, pela Ritchie Capital Management, pela Flow Corretora, além de ter integrado o Conselho de Administração do Banco Fator.

Já para a Diretoria de Fiscalização, Lula escolheu o servidor de carreira do BC, Rodrigo Monteiro.

O anúncio oficial dos dois nomes acontecerá depois que Lula e Haddad voltarem da China. Segundo integrantes do governo, o petista já conversou com Fróes e Monteiro, mas pode sofrer pressão por novos nomes. Fora isso, os nomes ainda precisam de análise e aprovação do Senado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil