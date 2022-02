Lula garante que irá ‘abrasileirar o preço da gasolina’

Nesta quinta-feira (17), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a atual política de preços da Petrobras. Durante entrevista à rádio Progresso FM, do Ceará, Lula afirmou que irá “abrasileirar o preço da gasolina”.

A empresa mudou sua política de preços dos combustíveis em 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, e passou a realizar ajustes tendo por base os preços internacionais do petróleo, definidos em dólar.

Para o petista, no entanto, “não tem sentido o preço da gasolina ser internacional”.

– Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em real. A gente vai tirar gasolina, e a gente vai aumentar a capacidade de refino – ressaltou.

Lula também fez elogios aos investimentos da Petrobras.

– Quando nós descobrimos o petróleo [do pré-sal], diziam que a gente não tinha capacidade de explorar, que era muito caro. Hoje o barril do petróleo tirado do pré-sal é equivalente ao preço do barril de petróleo tirado da Arábia Saudita, porque a Petrobras tem tecnologia – destacou.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Gustavo Granata