Lula: Guerra na Ucrânia expõe as “limitações” da ONU

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (23) em Joanesburgo, na cúpula do Brics, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia revela as “limitações” do Conselho de Segurança da ONU e ofereceu o apoio de seu país nos esforços para alcançar a paz.

– A guerra na Ucrânia mostra as limitações do Conselho de Segurança – destacou Lula na sessão pública da XV Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do grupo de economias emergentes Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que celebra nesta quarta o seu segundo dia e encerra nesta quinta-feira (24).

O presidente destacou que “muitos outros conflitos e crises não recebem a mesma atenção” e lembrou que a disputa na Ucrânia está tendo “efeitos globais”.

– Estamos dispostos a juntar esforços que possam contribuir efetivamente para um cessar-fogo imediato e uma paz justa e duradoura. Todos sofrem as consequências da guerra”, especialmente “os mais vulneráveis ​​nos países em desenvolvimento” – afirmou.

– Não podemos deixar de abordar o principal conflito de hoje. O Brasil tem uma posição importante na soberania dos países e não somos indiferentes às mortes – observou o petista.

Lula declarou também que “a busca pela paz é uma obrigação coletiva e um imperativo para um desenvolvimento justo e sustentável” e destacou que “o Brics deve atuar como uma força de entendimento e cooperação” no mundo.

Nesse sentido, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, cujo país ocupa a presidência rotativa do bloco este ano, indicou que o Brics continuará apoiando qualquer iniciativa que “acabe com o conflito por meio da negociação”.

A cúpula do Brics tem nesta quarta o dia mais importante com as reuniões plenárias, nas quais os líderes abordarão questões como a expansão do grupo por meio da inclusão de novos membros.

Brasil, Rússia, Índia e China criaram o grupo Bric em 2006, ao qual a África do Sul se juntou em 2010, acrescentando a letra “s” à sigla.

O bloco representa mais de 42% da população mundial e 30% do território do planeta, além de 23% do produto interno bruto (PIB) e 18% do comércio mundial.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GIANLUIGI GUERCIA / POOL