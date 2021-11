“Lula ladrão”: Restaurantes têm nomes alterados no iFood

Diversos restaurantes que fazem parte do iFood, plataforma virtual de entrega de comidas, tiveram seus nomes alterados na noite de terça-feira (2). Relatos nas redes sociais indicaram que estabelecimentos exibiam frases como “Lula Ladrão” e “Bolsonaro 2022” ao invés de seus nomes originais. De acordo com o serviço, as trocas atingiram cerca de 6% dos cadastros.

Em sua conta no Twitter, já na madrugada desta quarta-feira (3), a plataforma alegou que o incidente foi causado “por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida”.

Restaurantes tiveram os nomes trocados no iFood Foto: Reprodução/Twitter

O iFood também informou que tomou medidas para resolver a situação e proteger os dados tanto de restaurantes quanto de consumidores e entregadores. O serviço de entrega declarou ainda que não encontrou quaisquer indícios de vazamento de dados pessoais cadastrados na plataforma e nem de dados financeiros, como informações de cartões de crédito.

– Os dados de meios de pagamento não são armazenados nos bancos de dados do iFood, ficando gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários, não tendo havido comprometimento de dados de cartões de crédito – informou o serviço, em suas redes sociais.

De acordo com relatos de usuários, as trocas ocorreram principalmente nas cidades de Salvador, Natal e Florianópolis. Em prints divulgados nas redes sociais, em vez dos nomes usuais, apareciam frases com conotação política como “Lula Ladrão”, “Petista Comunista” e “Bolsonaro 2022”, além de alegações falsas como “vacina mata”.

Fonte: Pleno News