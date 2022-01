Lula: Ômicron leva o PT a adiar lançamento da pré-candidatura

Em razão do recente aumento de casos da variante Ômicron do coronavírus, o Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu adiar o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. A informação foi divulgada pelo site O Antagonista na terça-feira (11).

De acordo com a publicação, o evento aconteceria no dia 10 de fevereiro, de forma presencial, em Belo Horizonte, durante a festa de 42 anos do partido. Entretanto, segundo dirigentes da sigla, ficou definido que o ato vai acontecer somente após a diminuição da nova onda de casos de Covid ou em abril.

A decisão do PT é similar àquela tomada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que optou por adiar o lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. A sigla planejava lançar o ex-governador como candidato à eleição no dia 21 de janeiro, durante a convenção nacional do partido, mas mudou de ideia também devido ao avanço da Ômicron.

Além da pré-candidatura de Ciro, outro evento pedetista cancelado foi a comemoração dos 100 anos de Leonel Brizola. No próximo dia 22, ocorreria a inauguração de uma estátua do político na sede do PDT em Brasília.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/Mohammed Badra