Lula: Pais do Bolsa Família serão obrigados a vacinar seus filhos

Nesta segunda-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que os beneficiários do programa Bolsa Família serão obrigados a vacinar seus filhos para garantir o recebimento do benefício.

A declaração foi feita durante a inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, no Rio de Janeiro.

– O Bolsa Família está voltando e volta com uma coisa importante, volta com condicionantes. Quais são? Primeiro, as crianças de até 6 anos de idade vão receber R$ 150 reais a mais. Segundo, as crianças têm que estar na escola. Se não estiverem na escola, a mãe perde o auxílio. Terceiro, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiverem atestado de vacina, a mãe perde o benefício – afirmou o petista ao lado da primeira-dama, Janja da Silva; da ministra Nísia Trindade, da Saúde; do governador Cláudio Castro (PL) e do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD).

A gestante beneficiária do programa também terá uma condicionante para receber o Bolsa Família: terá que fazer todos os exames solicitados pelo médico.

Lula aproveitou para anunciar a campanha de vacinação infantil que começará no final de fevereiro.

– Agora vai começar a campanha do Zé Gotinha. A gente não pode vacilar, não pode brincar. É uma questão da ciência. Eu, se tiver dez vacinas da Covid, cinquenta, para tomar, eu tomo quantas forem necessárias, porque eu gosto da minha vida. Eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos – continuou o presidente.

Fonte: Pleno News/ Foto: Valter Campanato/Agência Brasil