Lula parabeniza Lira e Pacheco após vitória nas eleições

Após a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para as presidências da Câmara e do Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com os parlamentares por telefone. Em suas redes sociais, o petista disse que parabenizou ambos e desejou uma boa gestão.

Pacheco derrotou o senador Rogério Marinho (PL-RN) por 49 votos a 32 e permanecerá no comando do Senado por mais dois anos. Já Arthur Lira conquistou 464 votos, número acima dos obtidos por Chico Alencar (Psol-RJ), com 21 votos, e Marcel Van Hattem (Novo-RS), que recebeu 19 votos.

Ao parabenizar Lira e Pacheco, Lula afirmou que o Brasil precisa de “instituições fortes e democráticas”.

– Telefonei agora para parabenizar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco pela reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Desejo uma boa gestão. Nosso país precisa de instituições fortes e democráticas – escreveu.

