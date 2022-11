Lula passa por procedimento para retirar lesão na laringe

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido neste domingo (20) a um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada da leucoplasia. A lesão tinha sido diagnosticada na laringe do petista no último dia 12 de novembro, quando ele realizou exames antes de viajar para o Egito, onde participou da COP27.

De acordo com a assessoria de Lula, ele já teve alta médica e se recupera em casa. Em um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21), a direção do Sírio-Libanês informou que o procedimento realizado foi uma “laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda”.

Segundo o hospital, o procedimento demonstrou “ausência de neoplasia”, como é denominado o tumor decorrente do crescimento anormal do número de células que pode ser, a depender do caso, um câncer. Lula foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski.

Em 2011, Lula iniciou um tratamento contra um tumor maligno na laringe. Neste ano, o petista tem apresentado rouquidão em diversas agendas das quais participou, principalmente durante a campanha. No último dia 12, antes de viajar para o Egito, Lula deu entrada no Sírio para exames de rotina e descobriu a inflamação na garganta.

Na ocasião, Lula fez uma série de exames de imagem, entre eles “ecocardiograma, angiotomografias e PET scan”, que demonstraram “completa remissão do tumor diagnosticado em 2011”. Nesta segunda, Lula não possui agenda pública e deve permanecer em sua residência na capital paulista.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Antonio Lacerda