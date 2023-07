Lula passa por tratamento no quadril em hospital em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma avaliação médica, neste domingo (23), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, o petista fez “uma pequena infiltração” por conta de um incômodo no quadril, mas não realizou qualquer exame e manteve a agenda que estava prevista em São Paulo.

Lula participa, na tarde deste domingo, da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Na agenda do petista, também está previsto que ele acompanhe um show da cantora Maria Rita antes de retornar para Brasília, o que deve ocorrer no fim da tarde.

Desde o início do ano, Lula tem reclamado de dores no quadril. Em fevereiro, o petista chegou a fazer um exame de ressonância magnética em um hospital de Brasília. Já em março, segundo o portal UOL, Lula começou a fazer um tratamento para as dores.

Fonte: Pleno News/Foto: PR/Ricardo Stuckert