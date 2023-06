Lula prepara encontro com o papa no Vaticano, diz agência

Lula deverá ter um encontro com o papa Francisco, no Vaticano, segundo apontou a AFP. A reunião deve acontecer no próximo dia 21 de junho.

O encontro, no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente, conforme noticiou o site O Antagonista.

Na última quarta-feira (31), o petista conversou por telefone com o pontífice. Ele teria convidado Francisco a visitar o Brasil, de acordo com o Palácio do Planalto.

O atual presidente brasileiro também estaria planejando uma viagem para a França a fim de um encontro com seu homólogo francês Emmanuel Macron.

A viagem de Lula para o Vaticano deve ocorrer após o encontro do petista com Macron.

Fonte: Pleno News/ Foto: Ricardo Stuckert/ PT