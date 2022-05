Lula pretende “resgatar Paulo Freire” na educação

O programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no que tange à educação, mira nas escolas escolas cívico-militares, uma das bandeiras do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso seja eleito, o petista quer propor um novo acordo com estados e municípios com o objetivo de revogar leis e medidas adotadas pelo atual chefe do Executivo.

Auxiliares na campanha de Lula contestam , dentre vários pontos, intervenções do governo federal no Conselho Nacional de Educação (CNE) e leis que “limitam os investimentos na educação”, como a Emenda 95.

– Um aspecto que para nós é muito importante é a revogação da Emenda Constitucional 95 – disse a vereadora Macaé Evaristo, uma das colaboradoras das propostas, ao Metrópoles.

A parlamentar, que se considera “freiriana”, defende o fim do processo de militarização das escolas.

– A escola se transformou em delegacia. Precisamos dizer não ao processo de militarização das escolas. Esse é um ponto-chave. Vou falar do ponto de vista pedagógico. O nosso objetivo é retomar essa visão do Paulo Freire de uma educação emancipatória, de uma educação que coloca a vida como ponto central, se colocando contrária a um projeto que, para mim, legitima a desumanização – declarou.

O programa de Lula vem sendo pensado pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Pública (Napp), formado no âmbito da Fundação Perseu Abramo, instituição formuladora de políticas do PT. De acordo com o grupo, o plano se inspira no filósofo Paulo Freire, criticado pelos conservadores.

As ideias ainda não estão sacramentadas, visto que precisam ser discutidas no conjunto de sete partidos que integram a frente de Lula: além do PT, estão na coligação PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL e Solidariedade.

Fonte: Pleno News

Foto: Ricardo Stuckert/PT