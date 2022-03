Lula promete “gastar o que for preciso” caso seja eleito

Nesta terça-feira (15), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o teto de gastos, estabelecido no governo do ex-presidente Michel Temer, e afirmou que, caso seja eleito, vai “gastar o que for preciso gastar”.

De acordo com ele, os gastos do governo federal representam investimentos.

– Não tem que limitar porque, quando limita, é para gastar menos para o benefício do povo (…) Vamos gastar o que for preciso gastar – apontou.

Lula também criticou o preço dos combustíveis no Brasil e falou sobre a falta de refinarias.

– A incompetência é muito grande de quem governa esse país desde o golpe da Dilma (…) Se tivessem continuado [a construção das] refinarias, elas poderiam estar prontas, inauguradas, e o Brasil poderia não estar hoje importando gasolina refinada – ressaltou.

O petista ainda prometeu “recuperar” a Petrobras para o povo do Brasil.

– Se preparem, porque vamos ganhar as eleições, e a gente vai recuperar a Petrobras para o povo brasileiro – destacou.

Durante a entrevista, o ex-presidente ainda disparou críticas contra o presidente Jair Bolsonaro, mas sem citar o nome do adversário.

– Nunca falou a palavra Bíblia, só fala a palavra arma. É um negacionista, não fala em amor, fala em guerra. Não fala em paz, fala em ódio. É uma pessoa que o Brasil não merecia – destacou.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

A declaração foi dada durante uma entrevista à rádio Espinharas, de Patos (PB).