Lula promove café da manhã com políticos para discutir projetos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta quarta-feira (8) com lideranças, parlamentares e ministros para iniciar a articulação política para aprovar pautas referentes ao setor econômico. A reunião tem sido chamada de “ Café da manhã com o Conselho Político da Coalizão ”.

O ministro da Economia Fernando Haddad (PT-SP) estará no encontro e defenderá a simplificação de impostos. Ele também seguirá batendo na tecla da importância do Congresso aprovar a Medida Provisória que restabelece o voto de qualidade do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

Lula discutirá o tema com os parlamentares, porque soube da intenção do União Brasil votar contra a MP. A sigla tem três ministros no atual governo, no entanto, tem se colocado como independente no Congresso Nacional. Além disso, o UB estuda fazer uma federação com Avante e PP.

Área política ganha protagonismo

Antes de participar do café da manhã, que começará às 9h30, Lula conversará com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

O encontro servirá para que Lula alinhe assuntos relacionados ao café da manhã. Ele quer ter total domínio da conversa.

Depois do fim do café, Lula terá um novo evento apenas às 15h. Ele se encontrará com Catherine Colonna, ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa. Na sequência, às 15h30, o presidente participará da abertura da reunião de Instalação da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento.

Às 16h, Lula terá um encontro com Haddad, Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego). Por fim, o petista encerrará o dia às 17h, quando seguirá dialogando com Rui Costa e se reunindo com a deputada federal Gleisi Hoffmann.

Todas as reuniões em que Lula participará ocorrerão no Palácio do Planalto.

Fonte: IG/Foto: Foto: Ricardo Stuckert/PR