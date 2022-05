Lula quer aumentar indenização de Deltan: “Tem muitas posses”

Em recurso apresentado nesta semana ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um aumento na indenização que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá que pagar ao petista. O valor estipulado pela Justiça chegou a R$ 75 mil.

Deltan foi condenado a indenizar o petista por “ataques à honra” em razão do episódio em que o então coordenador da Operação Lava Jato, em Curitiba, fez uma exibição em PowerPoint na qual apresentava Lula como chefe de organização criminosa, em 2016.

Ao apresentar o pedido de aumento de indenização, a defesa do petista apontou que Dallagnol “é pessoa de muitas posses, seja em virtude da remuneração diferenciada que aferia na condição de membro do Ministério Público Federal, seja pelos diversos eventos lucrativos que realizou durante sua carreira no Parquet — inclusive as inúmeras palestras pagas realizadas naquele período”.

Além disso, os advogados do petista afirmaram que o ex-procurador já havia separado dinheiro para o pagamento de indenizações, mas que “promoveu uma arrecadação de valores por meio de suas redes sociais”.

Já em suas redes sociais, Dallagnol se manifestou sobre o pedido do petista.

