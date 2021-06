Lula quer R$ 131 mil de Regina Duarte por danos morais

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família entraram com novo recurso no processo contra a atriz Regina Duarte. O petista pede à Justiça que a ex-secretária de Cultura seja condenada a lhe pagar uma indenização de R$ 131 mil reais por danos morais.

A ação foi movida no ano passado devido a uma charge compartilhada por Regina com os dizeres “acharam R$ 250 milhões numa conta da falecida do Lula”. O valor, porém, era de R$ 26 mil, e o equívoco foi gerado após um juiz confundir a quantia.

Em abril deste ano, a 12ª Vara Cível de Brasília determinou que Regina se retratasse, mas não a condenou a pagar indenização. Isso porque, ao analisar o caso, o magistrado considerou que a atriz foi “induzida a erro” devido ao fato de a própria Justiça ter se equivocado.

Lula, contudo, decidiu recorrer da decisão. A família do ex-presidente diz que o dinheiro será doado ao padre Julio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo.

Fonte: Pleno News