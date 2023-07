Lula realiza trocas nas Forças Armadas e promove militares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez mudança nos postos de liderança das Forças Armadas e promoveu dez militares. As decisões, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (26), foram tomadas em conjunto com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Entre as principais alterações observadas está a do chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, cargo que passou a ser de Luiz Duarte de Figueiredo Neto. O até então titular do posto, general Marco Alessandro da Silva, passará a ser comandante do 1º Grupamento de Engenharia.

O comando da 7ª Região Militar, no Recife (PE), também será chefiado por um novo general, assim como o comando Logístico e o Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste, por exemplo.

As mudanças foram feitas tanto no Exército quanto na Marinha.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

– O general Luiz Duarte de Figueiredo Neto foi nomeado chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste;

– O general Marco Alessandro da Silva foi nomeado comandante do 1º Grupamento de Engenharia, sendo exonerado do cargo de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste;

– O general Rogério Cetrim de Siqueira é o novo comandante da 7ª Região Militar, sediada no Recife. Antes, ele era diretor de Obras de Cooperação;

– O general Flavio Marcus Lancia Barbosa foi nomeado comandante Logístico, deixando o cargo de chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;

– O general Flavio Mayon Ferreira Neiva foi nomeado subcomandante Logístico, deixando o cargo de chefe de Coordenação de Operações Logísticas;

– O general Ulisses Mesquita Gomes assume a chefia de Operações Logísticas, deixando de ser adido à Secretaria-Geral do Exército;

– O general Guilherme Langaro Bernardes foi nomeado diretor de Obras de Cooperação, deixando o comando do 1º Grupamento de Engenharia;

– O general Jason Silva Diamantino foi nomeado diretor de Contabilidade;

– O general Mauco Aurélio Baldassarri assume a chefia do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste, deixando de ser comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;

– O general Talmo Evaristo do Nascimento foi nomeado novo comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;

– O general Eron Pacheco da Silva foi nomeado chefe de Material;

– Vice-almirante Sílvio Luís dos Santos para o cargo de vice-chefe do Estado-Maior da Armada;

– Vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior para o cargo de comandante do 5º Distrito Naval;

– Vice-almirante Rogerio Pinto Ferreira Rodrigues para o cargo de diretor de Aeronáutica da Marinha;

– Contra-almirante Emerson Gaio Roberto para o cargo de comandante da Força Aeronaval;

– Contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira para o cargo de secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar; e

– Contra-almirante Ricardo Lhamas Guastini para o cargo de diretor de Assistência Social da Marinha.

MILITARES PROMOVIDOS:

– Francisco Carlos Machado Silva, general do Exército;

– Edson Massayuki Hiroshi, general de Divisão Combatente do Exército;

– Luiz Duarte de Figueiredo Neto, general de Brigada Combatente do Exército;

– Eron Pacheco da Silva, general de Brigada Combatente do Exército;

– Talmo Evaristo do Nascimento, general de Brigada Combatente do Exército;

– Jason Silva Diamantino, general de Brigada Intendente do Exército;

– Alexandre Rabello de Faria, almirante de Esquadra do Corpo da Armada da Marinha;

– Rogério Pinto Ferreira Rodrigues, vice-almirante do Corpo da Armada da Marinha;

– Carlos André Coronha Macedo, vice-almirante do Corpo da Armada da Marinha;

– Ricardo Lhamas Guastini, contra-almirante do Corpo da Armada da Marinha.

