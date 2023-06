Lula recepciona chefe da Comissão Europeia para discutir meio ambiente

Nesta segunda-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com a presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen, em Brasília, para discutir temas relacionados a questões ambientais que envolvem os dois países e o acordo Mercosul-UE.

Além do encontro com o mandatário brasileiro, Ursula também deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Veja o que será abordado durante a reunião, segundo o Itamaraty:

meio ambiente

acordo Mercosul-União Europeia

ciência, tecnologia e inovação

direitos humanos

O encontro de von der Leyen com Lula ocorre três meses após a vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, ter se reunido com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Naquela ocasião, Margrethe expressou que há uma necessidade urgente da adoção de medidas para “acelerar” a conclusão do acordo comercial entre Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e União Europeia. A discusssão em torno do acordo ocorre desde 1999.

Fonte: IG/Foto: Finnish Government