Lula retorna ao Hospital Sírio Libanês, no DF, neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi submetido a cirurgia na quadril no último dia 29, realiza neste sábado (21) radiografia para revisão de rotina pós-operatória. Após os exames, o petista ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, sem compromissos oficiais.

Os exames são realizados no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, mesmo local onde Lula realizou a cirurgia. A nota informando os exames desta manhã é assinada pelo cirurgião ortopedista especializado em quadril que operou o chefe do Executivo, Giancarlo Polesello, e pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio.

Lula passou por uma artroplastia de quadril para corrigir artrose do lado direito da região e uma blefaroplastia – cirurgia plástica nas pálpebras. Ele recebeu alta no dia 1º de outubro e, desde então, permanece no Palácio da Alvorada.

Nesta sexta-feira (20), o petista fez sua primeira aparição pública por videoconferência durante evento de comemoração de 20 anos do Bolsa Família. Segundo ele, voltará a trabalhar no Palácio do Planalto na semana que vem.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ André Borges