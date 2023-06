Lula se cala e repórter da Globo desabafa: “Soco na imprensa”

A jornalista Delis Ortiz, da GloboNews, foi agredida com um soco na região do tórax por seguranças do ditador Nicolás Maduro, na noite desta terça-feira (30), dentro do Palácio do Itamaraty.

Ao comentar sobre o caso, Delis revelou a dor da violência e do que esse ataque representa não só para ela, como para todos os jornalistas.

– A imprensa não pode aceitar isso em nenhum lugar do mundo (…). Eu levei um susto, uma dor, este tipo de soco prende a sua respiração. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim – revelou.

O ataque dos seguranças de Maduro contra jornalistas aconteceu após uma reunião de presidentes da América do Sul, por causa de um empurra-empurra dos profissionais de imprensa para se aproximarem do ditador.

Além dos seguranças de Maduro, agentes a serviço do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência brasileira também se envolveram na confusão.

– Sensação de impotência e de violência. Um soco no peito de toda imprensa. Agrediu todo mundo, de uma só vez – declarou Delis Ortiz.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução