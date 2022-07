Lula se hospeda em suíte mais cara de hotel de luxo em Brasília

Nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve por dois dias em Brasília (DF) para reuniões e eventos políticos. Na companhia de sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, o petista hospedou-se no Meliá, um hotel de luxo cuja diária custa R$ 6 mil.

De acordo com descrições no site do hotel, localizado na área central de Brasília, a suíte ocupada pelo petista – a presidencial – possui 183 metros quadrados e conta com dois quartos, duas salas, cozinha completa, dois banheiros, um lavabo, dois halls e uma sala de jantar para 8 pessoas. A decoração é composta por móveis franceses e abajures de cristal.

Ainda conforme a descrição do hotel, o espaço é destinado para hospedes que irão se “sentir especiais” na capital federal. Em nota, a assessoria do PT informou que as instalações são “adequadas para receber convidados e realizar reuniões” e que sempre procura providenciar “locais de hospedagem capazes de atender também a sua equipe de apoio e os dirigentes políticos que o acompanham em suas agendas”.

– Todas as despesas relacionadas aos deslocamentos de seu presidente de honra são realizadas pelo PT conforme a lei e rigorosamente informadas à Justiça Eleitoral, que as divulga – alegou a sigla.

Um dos compromissos do petista no Distrito Federal foi um almoço com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que o recebeu na residência oficial da Casa, nesta quarta-feira (13).

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni