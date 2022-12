Lula se reúne com líderes de centrais sindicais em Brasília

Nesta quinta-feira (1º), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) sede do gabinete de transição, para se reunir com representantes de centrais sindicais.

O petista retorna ao gabinete após ficar dois dias despachando do hotel onde está hospedado. Foi no hotel que ele recebeu os presidentes da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nesta quarta (30).

De acordo com a CNN, Lula retorna a São Paulo apenas na sexta (2). Porém, retorna à Brasília já no começo da próxima semana.

Os compromissos do petista ao longo desta semana, na capital federal, incluíram um jantar com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois se encontraram na casa do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, nesta terça (29).

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também participaram do jantar.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Poder 360