Lula se reúne com Rosa Weber, Arthur Lira e ministros

Nesta segunda-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com os chefes dos demais poderes. O encontro ocorreu no gabinete do presidente, no terceiro andar do Palácio do Planalto. As informações são do G1.

A reunião ocorreu menos de 24 horas após as manifestações em Brasília.

Além do petista e de seu vice, Geraldo Alckmin, estavam presentes a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber; os ministros do STF, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli; o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); e os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio Monteiro (Defesa).

Fonte: Pleno News/Foto: Valter Campanato/Agência Brasil