Lula se reunirá com embaixadores nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com nove embaixadores nesta sexta-feira (3) para receber cartas credenciais. Os documentos pedem para que o petista dê credibilidade às falas dos embaixadores como representantes diretos das Nações.

O primeiro que deverá se encontrar com Lula é o embaixador do Reino Unido, Stephanie Al-Qaq. A reunião está marcada para às 10h, no Palácio do Planalto.

Na sequência, o presidente brasileiro receberá os representantes da China, Síria, Zimbábue e El Salvador. Os embaixadores da República Tcheca, Filipinas e Turquia também devem se reunir com o petista.

Lula ainda receberá a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley. Além da entrega das cartas credenciais, Lula e Elizabeth devem debater a visita do brasileiro ao presidente dos EUA, Joe Biden, na próxima semana.

Reuniões com ministros

Antes dos encontros com embaixadores, Lula terá uma reunião com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Comunicações). O presidente se reúne diariamente com os dois ministros para debater os assuntos do dia e as articulações com o Congresso Nacional.

Em seguida, ele terá um encontro com o advogado-geral da União, Jorge Messias. O Planalto não informou o tema da reunião, mas os ataques de 8 de janeiro e as declarações do senador Marcos do Val sobre um plano golpista arquitetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devem estar na pauta.

