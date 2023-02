Lula se reunirá com o presidente da Petrobras nesta sexta-feira

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi transferida para esta sexta-feira (24), às 9h, no Palácio do Planalto. Os dois iriam se reunir nesta quinta (23), no final da tarde, em meio às discussões no governo por uma nova política de preços dos combustíveis para a empresa, mas o encontro foi adiado.

Lula ainda terá reunião, às 11h, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Às 15h, o presidente recebe o ministro da Defesa, José Múcio, e às 15h30, a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O último compromisso da agenda presidencial nesta sexta, às 16h30, é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert