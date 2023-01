Lula terá encontro com governadores nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro com os 27 governadores dos estados brasileiros. A reunião está marcada para ocorrer no Palácio do Planalto, às 9h30.

Será o segundo encontro entre Lula e os governadores. A ideia é que eles apresentam algumas demandas de obras ou de financiamentos em seus estados.

A primeira reunião aconteceu logo após os protestos em Brasília que deixaram um rastro de destruição nos prédios do Três Poderes.

Na quinta (26), os governadores deverão participar de uma reunião do Fórum dos Governadores, a ser realizada no Centro de Convenções Brasil 21.

