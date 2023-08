Lula visita a Unidade Fluvial Abaré, pioneira na assistência a saúde ribeirinha no Brasil

Abaré I recebeu a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva, na manhã de ontem, segunda-feira, 07. A cerimônia foi realizada no campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, como parte da agenda governamental. A embarcação foi a primeira Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) do Brasil, credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), tornando o município de Santarém referência nacional em estratégia de assistência à saúde ribeirinha.

Durante a visita, o presidente Lula foi acompanhado por uma comitiva formada pela primeira-dama, Janja da Silva, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o governador Helder Barbalho, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar e a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier. Na ocasião, conheceu a estrutura da embarcação e conversou por videoconferência com pacientes atendidos através da telemedicina, serviço que deve ser melhorado e ampliado com a internet da Infovia 01.

Na oportunidade, o presidente Lula destacou o papel crucial do governo em levar assistência à saúde a população ribeirinha.

“É o Estado se aproximando das pessoas e não as pessoas tendo que ir atrás do Estado. É o Estado que tem de levar o desenvolvimento onde estão as pessoas”, frisou.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, reforça a importância das UBSF’s.

“Santarém conta com três Unidades Básicas de Saúde Fluviais: o Abaré I, Abaré II e Ailton Barros. Ficamos felizes por sermos pioneiros nessa política de assistência à população ribeirinha. O Abaré I é gerenciado pela cooperação entre Prefeitura e Ufopa, uma união que tem sido muito eficiente, proporcionando a oferta de serviços de saúde de qualidade”.

A embarcação é gerenciada por meio de um acordo de cooperação entre a Ufopa, responsável pela guarda e manutenção preventiva e corretiva da parte naval, e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável por toda logística, incluindo a equipe de saúde, materiais, insumos, alimentação e abastecimento da unidade fluvial.

A região do Tapajós, composta por 17 comunidades, com 778 famílias e 2.779 moradores, é assistida pela Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré I. Dentre os serviços disponibilizados pela UBSF estão: dispensação de medicamentos, consultas médicas, odontológicas, ambulatoriais, aplicação de vacinas de rotina, entre outros.

Conforme a Portaria do Ministério da Saúde, as expedições devem ocorrer a cada 60 dias e ter duração média de 10 a 15 dias. A política prevê repasses federais de R$ 1,2 milhão anual por UBSF para apoiar o custeio das operações.

HISTÓRIA DAS UBSF’S

O município de Santarém foi pioneiro ao levar atendimentos de saúde às comunidades ribeirinhas, utilizando uma embarcação. As primeiras viagens foram coordenadas pela ONG holandesa Terra de Homens, em parceria com a ONG Projeto Saúde e Alegria (PSA), com o Abaré I, em 2006.

Após análises, o Ministério da Saúde tornou essa estratégia assertiva no ano de 2010 em política de saúde pública federal. Dessa forma, as UBSF’s foram implantadas para atender as peculiaridades da Amazônia Legal e do Pantanal.

Atualmente, Santarém conta com três UBSF’s: o Abaré I, Abaré II e Ailton Barros.

Imagens: Agência Santarém