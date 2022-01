Luta entre Popó e Whindersson Nunes termina em empate; veja vídeo

A luta entre Acelino ‘Popó’ e Whindersson Nunes terminou em empate, neste domingo (30), no “Fight Music Show”, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O tetracampeão mundial do boxe quase levou o Whindersson à lona no sexto round, mas o humorista resistiu aos golpes em sua estreia no ringue após quase 5 anos de treinamento.

Popó acertou alguns golpes em Whindersson e quase o derrubou já no primeiro round. O humorista aguentou firme as pancadas e conseguiu levar a luta a diante. Após 6 rouns, os juízes coroaram a festa com o empate.

Fonte: Portal do holanda

Foto: Reprodução/Twitter