Lutador de MMA é assassinado com 11 tiros no bairro do Benguí

O lutador de MMA Vitor Brendo Favacho, de 23 anos, foi executado com 11 tiros de pistolas 380 e ponto 40 no rosto, costas, tronco e pernas por pessoas que ocupavam um veículo tipo automóvel de cor prata, na noite de ontem, terça-feira, 03, por volta das 19h30. O crime ocorreu perto da casa da vítima, na Rua Chico Mendes, no bairro do Benguí, área bastante movimentada por haver série de estabelecimentos comerciais, porém, sem câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações.

Vitor Brendo, segundo a polícia, não tinha antecedentes criminais. Ele havia saído de casa para comprar água, ocasião em que os criminosos se aproximaram e abriram fogo. Ele ainda tentou correr, mas, atingido nas pernas, foi alcançado e executado com mais tiros pelas costas.

Familiares, vizinhos e amigos ficaram abalados com a execução do jovem, que era forte, muito conhecido na área, já que nasceu e se criou por ali. Ele era benquisto e, ao que foi ouvido inicialmente pelas autoridades, não tinha problemas nem inimizadas, mas não há informações se estava ameaçado ou com algum problema que possa ter causado a morte com requintes de crueldade.

Foram peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que observaram haver balas de dois tipos de armas, o que leva a crer que mais de uma pessoa participou da execução. Foi feito o levantamento cadavérico no local e a posterior remoção do corpo para exames de necropsia. Policiais militares atenderam a ocorrência inicialmente, isolaram a área até a chegada da polícia técnica.

Até a manhã desta quarta-feira, 04, o caso seguia sob investigações, sem identificação ou suspeitas dos criminosos. O caso será apurado por agentes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Estado do Pará.

