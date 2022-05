Lutador mojuense de MMA, Igor Siqueira, enfrenta desafio no próximo sábado, 21, na Colômbia

Ele vai enfrentar Mauricio Oquendo, lutador da casa. A expectativa é que o card receba um público de cerca de 4 mil pessoas no Coliseo Universidad Medellín.

– Será uma experiência incrível. Em 2019, minha última luta antes da pandemia, foi nesse mesmo local, com um público imenso. Nesse tempo não falava espanhol, e peguei toda aquela atmosfera para mim, agora vou entender tudo que será dito pela torcida, porém, creio que não será um problema. Pelo contrário, eu gosto dessa adrenalina, vou me sentir como um artista mostrando o seu trabalho e seu melhor para o público. Gosto de desafios grandes – comenta Igor Siqueira.

Ele é atual campeão do peso mosca do Azteca Fight League, evento de MMA do México. Como a previsão para a defesa do cinturão é apenas para setembro, o lutador pediu liberação da organização para que não ficasse muito tempo parado.

Ele faz parte da equipe Pittbull Brothers, comandada pelos irmãos Patrício e Patrick Pitbull, campeões mundiais de MMA. Ele comenta que já vinha se preparando antes mesmo da confirmação da luta e demonstra confiança no combate.

– Mesmo sem ter luta marcada, continuei treinando duro. Quando surgiu essa oportunidade de lutar na Colômbia em cima da hora, já estava pronto, com peso baixo e bem fisicamente e tecnicamente. Nossa vida de lutador é assim, temos que estar sempre preparados para não deixar escapar as oportunidades.

Aos 28 anos, Igor Siqueira possui um cartel de oito vitórias e uma derrota. Com um bom currículo em eventos de MMA da América do Sul, o paraense quer vencer na Colômbia para buscar uma chance de lutar para Dana White, presidente do UFC.

– Tenho muitos planos para o futuro, um deles é conseguir uma vaga no Contender Series, que vai começar agora em julho e termina em setembro. Seria um sonho lutar diante dele, valendo uma vaga no UFC. O card está sendo montado, muitos lutadores já estão com seus contratos para essa temporada.

“Ganhando essa luta, creio que ainda dê tempo de conseguir uma vaga. Vou trabalhar muito para isso e seguir treinando duro todos os dias para conseguir algo maior. Creio que minha hora está chegando, tudo no tempo de Deus”.

O adversário de Igor Siqueira no UGP 15 é experiente. Mauricio Oquendo tem 34 anos e possui um cartel de oito vitórias e cinco derrotas no MMA profissional. Ele é o número 1 do peso-mosca na Colômbia, além de ser faixa preta de jiu-jitsu.

