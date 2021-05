Lutador paraense estreia no UFC neste sábado contra russo

Rafael Alves enfrenta Damir Ismagulov, a partir das 17 horas, no UFC Fight Night: Font x Garbrandt, , realizado em Las Vegas, Estados Unidos

O paraense Rafael Alves estreia neste sábado (22) no UFC. Contratado depois de participar da última temporada do Dana White’s Contender Series, a primeira luta pela organização deveria ter sido em fevereiro. No entanto, ele teve problemas no corte de peso e acabou ficando de fora. Mas agora tem a chance de mostrar seu valor.

Rafael subiu para a categoria peso-leve e vai enfrentar o russo Damir Ismagulov, a partir das 17 horas, no UFC Fight Night: Font x Garbrandt, realizado em Las Vegas, Estados Unidos.

Rafael espera conseguir a primeira vitória na organização. Ele revela em quem se inspira.

“Quem me inspira de verdade é meu pai. Ele já faleceu e é até difícil falar. Mas é o único cara que eu me inspiro. Que veio do interior. E o Deiveson Figueiredo é um parceiro meu. Treinamos muito tempo juntos quando estive em Belém do Pará. E pode ter certeza que teremos, um dia, mais um campeão”, comentou o lutador, mandando recado para os fãs da modalidade.

“Eu sou paraense raiz, nasci dentro de casa em Icoaraci. A energia do paraense é boa. Sempre mandam mensagens. E vou levar essa vitória para Belém e para Icoaraci. Será um grande show”, garantiu.

UFC Font x Garbrandt

22 de maio de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (20h, horário de Brasília):

Peso-galo: Rob Font x Cody Garbrandt

Peso-palha: Yan Xiaonan x Carla Esparza

Peso-pesado: Justin Tafa x Jared Vanderaa

Peso-pena: Felicia Spencer x Norma Dumont

Peso-pena: Ricardo Ramos x Bill Algeo

Peso-médio: Jack Hermansson x Edmen Shahbazyan

CARD PRELIMINAR (17h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Ben Rothwell x Chris Barnett

Peso-meio-médio: Court McGee x Claudio Silva

Peso-mosca: Bruno Silva x Victor Rodriguez

Peso-pena: Josh Culibao x Shayilan Nuerdanbieke

Peso-mosca: David Dvorak x Juancamilo Ronderos*

Peso-leve: Yancy Medeiros x Damir Hadzovic

Peso-leve: Rafael Alves x Damir Ismagulov

*Devido a problemas com o corte de peso, Raulian foi retirado da luta contra David Dvorak. Em seu lugar estará o invicto e recém chegado no UFC Juancamilo Ronderos.