Lutador Paraense se prepara para disputar cinturão em evento internacional de MMA

Faixa-preta de karatê e inspirado em Lyoto Machida, Bruno Souza lutará pelo título

O lutador paraense Bruno Souza, faixa-preta de karatê, vai disputar o cinturão do peso-pena do Legacy Fighting Alliance (LFA). Inspirado no ídolo Lyoto Machida, que é ex-campeão do UFC, ele fará a disputa contra o americano Canaan Kawaihae, no dia 27 de agosto, em Missouri, nos Estados Unidos.

O paraense já estava preparado para lutar pelo título desde a sua última luta, contra o americano Elijah Johns, que não aceitou a disputa. “Eu sabia que eu seria o próximo na linha pelo cinturão e eu estava esperando um desafiante mais claro. O Canaan lutou com um cara que já tinha disputado o cinturão, então, a gente sabia que podia ser ele”, contou o lutador.

Bruno tem um cartel com nove vitórias e apenas uma derrota no MMA. É o pupilo de Lyoto Machida e tem como base o karatê. Já o seu adversário, Canaan, é um lutador agressivo, do jiu-jitsu, que já lutou no Contender Series (evento que pode dar acesso ao UFC), apesar de ter perdido, o americano pode ser perigoso.

Bruno está confiante de que vai ser uma boa luta e de que será campeão. “Temos estudado ele há algum tempo, por saber que poderíamos lutar. Ele é um pouco mais longo, o que talvez favoreça a nossa estratégia de manter a distância, mas eu acredito que ele vá querer encurtar e botar para o chão. Ou então, ficar com um pouco de trocação e entrada de queda. Mas eu também confio muito no meu jiu-jitsu e estou preparado para conquistar esse cinturão para o Brasil”, finalizou o paraense.

Caso vença em agosto, o paraense poderá garantir uma vaga no UFC, já que o LFA é uma das principais portas de entrada para o maior evento de MMA do mundo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)