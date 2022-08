Lutadora anuncia leilão por calcinha usada antes de combate no UFC

A lutadora Hannah Goldy, do UFC, está tentando vencer mesmo após uma derrota no octógono. Na última luta (23/7), a estadunidense foi derrotada por Molly McCann, no UFC Londres, e surpreendeu os fãs ao anunciar no OnlyFans que está leiloando a calcinha utilizada durante a pesagem antes do combate.

“Estou leiloando a calcinha do UFC que usei para me pesar. Me mande uma mensagem privada com suas ofertas”, anunciou.

Hannah Goldy virou uma estrela do OnlyFans ao abrir a conta de conteúdo adulto para arrecadar dinheiro e conseguir pagar a nova casa, já que estava sem lutar por conta das paralisações das competições no UFC devido a pandemia de Covid.

“Diversas pessoas estão fazendo isso agora (OnlyFans) e eu me lembro quando fiz o meu, foi uma luta interna para mim. Literalmente não sabia como pagaria meu aluguel no mês seguinte. Eu estava trabalhando em duas academias e um restaurante. Eles fecharam quando o Covid aconteceu e eu tinha acabado de me mudar para esta nova casa. Foi aí que decidi fazer”, recordou.

Fonte: Debate Carajás