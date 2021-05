Lutadora se prepara para a estreia no UFC com apoio da Seel

No cenário nacional, é conhecida como Pedrita, mas, ao redor do mundo, atende pelo nome de “Zombie Girl”. A lutadora Priscila Cachoeira terá um novo desafio: dessa vez, irá enfrentar a americana Gina Mazany, pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), na categoria peso-mosca (até 57 kg). A luta acontece no próximo sábado (15), em Las Vegas. Para o evento, a atleta contou com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Após 15 meses sem estar no octógono, Priscila já está em solo americano junto com os seus treinadores Ian Coelho, Carlos Guimarães “Maizena” e o atleta de MMA José Filho “Cavalo”, para o UFC 262, local onde continua com seu treinamento até o dia da luta. “Os treinos continuam, mas agora para corte de peso e manter a estratégia do camp. Para a luta, estou muito confiante de um lindo nocaute”, afirma a lutadora.

Natural do Rio de Janeiro, Priscila se mudou para a capital paraense há 4 meses, onde faz parte da equipe “Team Figueiredo”, time liderado por Deiveson, campeão do peso-mosca (57 kg).

“Fiz essa transição de equipe por não estar me sentindo bem e feliz na minha antiga equipe. E, agora na Team Figueiredo tem sido tudo diferente, onde tem pessoas que torcem e me olham como uma campeã de verdade. Um lutador é isso, uma equipe, um time, sozinho ninguém chega a lugar algum. Tenho certeza de que grandes resultados virão, não é à toa que temos o atual campeão, o Daico”, conta a lutadora.

“Esse apoio do Governo a Priscila tem um simbolismo muito grande, pois prova que é possível um atleta que treina e mora no Estado chegar ao maior evento de MMA do mundo. Estaremos na torcida pela vitória da Pedrita”, conta Arlindo Silva, secretário de Esporte e Lazer.

Aos 32 anos, a profissional está no MMA desde 2016 e acumula um cartel com nove vitórias e três derrotas em sua carreira. Sua última luta foi contra Shana Dobson, onde precisou de apenas 40 segundos para garantir a vitória por nocaute técnico.

Por: Bianca Rodrigues (Ascom / Seel).

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Divulgação

Fonte: Agência Pará