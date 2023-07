Lutas de boxe e atrações musicais animaram o domingo de verão em Icoaraci

No Verão Amazônico e nas férias escolares a praia do Cruzeiro, em Icoaraci, recebe um maior número de visitantes, em comparação aos outros períodos do ano. A praia é a mais próxima da capital, cerca de 21km, e a ventilada orla, os bares e os restaurantes com uma excelente gastronomia são um atrativo para os veranistas.

Para atender esse público com atividades de esporte e lazer, a Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), promoveu neste domingo,16, na Vila Sorriso, um dia repleto de agitação, com bandas, disputas esportivas e garantia de cultura e lazer para toda a população.

A programação teve início durante a manhã, com a segunda edição do torneio de boxe na praia do Cruzeiro. Em um ringue montado na areia, 30 atletas de várias categorias se enfrentaram em um total de 15 lutas. As disputas têm o objetivo de promover o esporte e valorizar os atletas locais do distrito de Icoaraci.

O atleta Luiz Felipe saiu vitorioso de uma das disputas e destacou a importância do incentivo ao esporte. “É uma iniciativa excelente ajudar o esporte e os atletas que sempre buscam essa ajuda. A sensação depois desta luta é gratificante, ainda mais com a vitória. Mas também se tivesse a derrota a gente seguiria em frente”, afirmou.

“Muita alegria depois de muito trabalho duro para trazer mais uma vitória”, disse o jovem atleta Kauã William, que já coleciona oito vitórias em pouco mais de um ano participando de competições.

Diversão e bons negócios

Além das lutas de boxe, o domingo em Icoaraci teve o show da Banda Swing do Panda. A atração animou os moradores do distrito que puderam dançar e se divertir com segurança. A programação deste domingo também beneficiou comerciantes da praia do Cruzeiro, o grande fluxo nos bares e restaurantes movimentou a economia local.

Para a garçonete Patrícia Silva, do Bar e Restaurante Taboquinha, o domingo foi de muita diversão, e também de muito trabalho.“Essa atividade ajuda muito o movimento. É um ponto turístico, muita gente vem de fora, é essa atividade ajuda muito todas as barracas daqui da praia. O movimento aqui tá ótimo”, elogiou Patrícia.

De acordo com o agente distrital de Icoaraci em exercício, Sidiclei Miranda, a agitação na praia do Cruzeiro neste domingo trouxe impactos positivos para o distrito. “Nós conseguimos perceber uma grande movimentação nos bares e nos restaurantes em torno da praia e de toda a orla. Isso é muito bom para a nossa economia local. É uma programação elaborada para quem vem curtir o domingo, mas pra quem também está trabalhando”, comentou Sidiclei reforçando a importância de realizar a segunda edição do torneio de boxe.

“O esporte salva vidas, então é importante valorizar nossos atletas locais que estão diariamente buscando seus objetivos. O boxe representa disciplina, representa adrenalina, então é sensacional para os moradores acompanharem esse esporte”, concluiu o agente distrital em exercício.

A programação do Tamo Junto no Verão 2023, da Prefeitura de Belém, terá continuidade nos próximos finais de semana do mês de julho. É possível conferir a programação completa durante a semana nas redes sociais da Agência Distrital de Icoaraci (adic.pmb).

* Texto: Afonso Henrique, estagiário de Jornalismo, com supervisão de Felipe Nevs (Ascom/Adic).

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Ascom/Adic