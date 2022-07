Lutas de boxe na praia do Cruzeiro agitam Icoaraci no Verão da Gente da Prefeitura de Belém

As férias escolares e o “verão amazônico” movimentam a faixa de areia da praia do Cruzeiro. Este ano, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic), promove o Verão da Gente em Icoaraci, com programações esportivas na praia do Cruzeiro.

Ringue na praia – Na manhã deste domingo, 17, as atrações foram as apresentações de lutas de boxe, com participações de 30 atletas de várias categorias, que se enfrentaram em 15 lutas, em um ringue montado na praia do Cruzeiro.

O ex-integrante da seleção brasileira de boxe, tetracampeão em campeonatos sul-americanos, Arão Macedo, de 54 anos de idade, agora treinador dos novos atletas, falou da sua felicidade por fazer parte da programação.

Potencial – “Estou olhando os futuros campeões. São crianças e adolescentes com um potencial muito bom, e acredito que o estado do Pará continuará revelando muitos campões. Queria parabenizar a Prefeitura de Belém por ajudar este evento, que é muito importante para este esporte”, disse o tetracampeão.

Vencedor – O atleta Marcos Vinicius, de 23 anos, morador da ilha de outeiro, conquistou a vitória na luta que disputou, neste domingo, 17, e agradeceu o incentivo do seu treinador, Reginaldo Trindade, e da organização do evento. “Importante o incentivo ao esporte, as lendas dos boxe estão todas aqui, nos assistindo. Me senti muito feliz com a vitória e com a receptividade, muita gente veio assistir as lutas”.

Fomento – O agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, ressaltou a importância de fomentar ações como esta. “Estamos felizes com a construção dessa atividade. A Prefeitura de Belém promove esporte e lazer para a população de Icoaraci. O boxe é um esporte olímpico e Icoaraci é um celeiro de grandes atletas”.

As programações esportivas do Verão da Gente na praia do Cruzeiro continuam, entre os dias 18 e 29 de julho, com torneio de futebol, masculino e feminino, com partidas realizadas a partir das 10 horas.

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves