Luto: Morre, aos 45 anos, o funkeiro MC Marcinho

Morreu, neste sábado (26), o funkeiro MC Marcinho. Ele tinha 45 anos de idade e estava internado desde junho no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

O falecimento foi confirmado pelo hospital, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

– O Hospital Copa D’Or confirma, com pesar, a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado (26/8), às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda – divulgou a unidade de saúde.

O artista teve uma piora no seu quadro de saúde. Ele ficou em estado grave após ser diagnosticado com sepse, uma infecção generalizada, segundo sua assessoria tinha explicado.

Ao Estadão, a assessoria do cantor confirmou que a família dele chegou a ser convocada ao hospital para conversar com os médicos.

Internado no Hospital Copa D’Or desde junho, no Rio de Janeiro, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, o funkeiro sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar seu quadro. MC Marcinho teve que lidar com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Segundo o G1, às 19h30 desta sexta-feira (25), o Hospital Copa D’or divulgou um boletim médico que apontou “disfunção múltipla de órgãos”.

– O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do Hospital Copa D’Or está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos – informou o boletim.

*Com AE

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews