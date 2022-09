Luva de Pedreiro publica foto no Instagram e indica retorno

No domingo (18), Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, publicou uma foto em suas redes sociais indicando que sua carreira irá continuar. Na imagem, ele aparece ajoelhado em um campo de terra ao lado de dois amigos.

– Eu nunca estive sozinho, obrigado meu Deus. Vamos voltar mais fortes, a vida é um aprendizado, segura a tropa agora!! – escreveu.

A aposentadoria dele entrou em discussão na última terça-feira (13), após Luva de Pedreiro anunciar que estava abandonando o trabalho de influenciador. Todas as publicações de seu perfil no Instagram foram apagadas, levando os internautas a acharem que se tratava de uma invasão hacker. Iran Ferreira, no entanto, publicou um vídeo explicando sua decisão.

Após a revelação, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, chegou a dizer que a “aposentadoria” era uma maneira de deixar o atual empresário, Falcão, e passar a ser empresariado pelo tiktoker senegalês Khaby Lame.

Em uma live, no entanto, Luva de Pedreiro negou a informação.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Print de vídeo Instagram