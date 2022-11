Luz, câmera e pés na areia: filmes são exibidos na Ilha do Amor, em Alter do Chão

Quem foi à Alter do Chão no fim de semana teve uma linda surpresa, um telão de cinco metros montado na Ilha do Amor exibia produções do Brasil e do mundo. A programação faz parte da 4ª edição do Festival de Cinema de Alter do Chão, que aconteceu de 16 a 20 de novembro, isto é, termnando ontem.

O Cinema na Praia é mais um sonho do Fest Alter que virou realidade em prol da cultura na comunidade, uma iniciativa da Krioca com parceria e apoio da Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Culturas (Semc) e Meio Ambiente (Semma), trazendo o audiovisual até as pessoas.

Sentados na areia, na cadeira, na canga ou até mesmo de dentro,d’água, centenas de pessoas assistiram as 10 produções exibidas em três dias na ilha.

Sandra Schneider, 42 anos, é do Sul do Brasil e está de passagem por Santarém, ela conta que nunca viu nenhuma atração como essa.

“Nós já estávamos maravilhados com tudo que vimos em Alter, as belezas naturais, a receptividade das pessoas, a comida. Agora estamos ainda mais felizes em poder aproveitar o cenário e pegar um cineminha. Lindo! Aproveitamos os três dias”, contou.

Com o intuito de voltar o olhar para a Amazônia, os povos do mundo, a valorização do cinema, das artes, o reconhecimento dos direitos globais e da natureza, o FestAlter 2022 tem formato presencial e Online na plataforma de streaming do Festival, FestAlter Play.

“Nossa ideia é oportunizar e facilitar o acesso das pessoas ao cinema. Muito conteúdo foi distribuído e compartilhado nesses últimos dias, estamos muito felizes em fazer parte disso”, destacou o secretário de Cultura, Luís Alberto Pixica.

