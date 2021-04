Macabro: bando invade sítio, tortura, mata e esquarteja vítimas

A manhã desta quinta-feira, 29, foi marcada por uma chacina no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Quatro pessoas foram torturadas e executadas. Um homem, com ferimentos graves, conseguiu sobreviver e está internado no Hospital Regional José Mendes. Criminosos ainda esquartejaram as vítimas.

O sobrevivente tem várias marcas de agressões pelo corpo e levou um tiro no pescoço. A chacina ocorreu no ramal da Sudam, em um sítio que fica localizado no Km 37 da rodovia AM-010. Os criminosos invadiram o local, amarraram, torturaram as vítimas e as executaram a tiros.

Não satisfeitos com a barbaridade, os assassinos esquartejaram os mortos. A Polícia Civil, que esteve no local, classificou o crime como macabro.

Itacoatiara passa por uma onda violência desde fevereiro, registrando homicídios, roubos, estupros e, agora, uma chacina, que deixou moradores amedrontados.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada com informações do Portal do Holanda