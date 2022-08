Macacos amarrados e presos em gaiolas são resgatados em Marabá

Neste último final de semana de julho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), e a Guarda Municipal de Marabá, no Sudeste do Estado, resgataram dois macacos que estavam presos em uma residência, situada na Rua 1° de maio, no bairro São Felix I.

A ação foi realizada no sábado (30), após uma denúncia recebida pela Semma. Os macacos foram encontrados amarrados e presos em uma gaiola pequena, que não tinha condições de abrigar dois macacos juntos no mesmo ambiente.

Ao chegar no local os agentes perceberam também, que os animais silvestres estavam sem água e comida. Os animais estavam abandonados em um quintal da casa onde foram encontrados os animais. Após serem resgatados, os animis foram levados para a fundação zoobotânica de Marabá para passarem por reabilitação e cuidados antes de serem devolvidos á natureza.

Até o momento os responsáveis por deixarem os macacos nessas condições não foram identificados. Os responsáveis por este ato, podem responder por crime ambiental.

Foto: Reprodução Redes Sociais