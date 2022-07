Macacos atacam família e jogam bebê de 4 meses de terraço

Um grupo de macacos causou uma tragédia no estado indiano de Uttar Pradesh, na última sexta-feira (15). De acordo com informações do jornal Daily Mail, os animais subiram no terraço de uma residência e mataram um bebê de 4 meses ao atirá-lo do terceiro andar.

Nirdesh Upadhyay, pai da criança, conta que estava com sua esposa e o filho no terraço aproveitando a sexta-feira, quando os macacos cercaram e os atacaram com agressividade.

A família tentou escapar correndo pelas escadas, mas Nirdesh teria tropeçado e deixado o bebê cair. Antes que o homem pudesse pegar o filho novamente, um dos macacos roubou a criança e a atirou do terraço. Ao descerem às pressas, os pais do bebê o encontraram já sem vida.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Shahi, e uma equipe foi enviada até o local a fim de apurar o envolvimento dos macacos na morte, segundo informou o chefe de conservação da cidade de Bareilly, Lalit Verma, ao PTI News.

Uttar Pradesh é uma região com forte presença de macacos da espécie rhesus e há diversos casos registrados de ataques a pessoas, especialmente envolvendo crianças.

Fonte: Pleno News

Foto: Bishnu Sarangi | Pixabay