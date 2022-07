Macacos selvagens atacam e deixam 42 feridos no Japão

A polícia do Japão está usando armas com tranquilizantes para conter uma onda de ataques de macacos selvagens que têm aterrorizado os moradores na cidade de Yamaguchi desde o início de julho. Nas últimas semanas, 42 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças e idosos.

Esses animais são comuns no arquipélago japonês, onde, às vezes, são considerados um incômodo, entrando nas casas, ou saqueando plantações. De uns tempos para cá, no entanto, eles recorreram à agressões em uma escala pouco usual que forçaram as autoridades a recorrer a armas hipodérmicas para acalmá-los.

– Toda cidade de Yamaguchi é cercada por montanhas, então não é incomum encontrar macacos na área. Mas é É raro ver tantos ataques em um curto período de tempo. Inicialmente, apenas crianças e mulheres foram atacadas. Recentemente, idosos e homens adultos também foram alvos – disse um funcionário municipal à AFP nesta terça-feira (26).

Essa espécie de macacos selvagens já chegou a ser considerada vulnerável, mas recentemente o número deles aumentou. Eles são listados pela União Internacional para a Conservação da Natureza como uma espécie de “menor preocupação”.

No entanto, esse aumento no número da espécie “desencadeou sérios conflitos entre as pessoas e os macacos”, segundo pesquisa da Universidade de Yamagata.

As autoridades locais estão montando guarda desde as primeiras denúncias, em 8 de julho, mas até agora não conseguiram capturar nenhum macaco. Ainda não se sabe se é um grupo isolado de animais, particularmente agressivo, ou se é um comportamento que se disseminou entre esses primatas. A polícia japonesa também não tem certeza se os ataques são obra de um único macaco ou de vários.

Os ferimentos das vítimas variam desde arranhões a mordidas nas pernas, mãos, pescoço e barriga. Segundo reportagem do g1, uma menina de quatro anos foi arranhada após um macaco invadir um apartamento. Em outro episódio, ainda segundo o portal de notícias, um macaco invadiu uma sala de aula de um jardim de infância.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay