Macron quer garantia de aborto na Constituição francesa

Cumprindo a promessa feita no Dia Internacional da Mulher, o presidente da França, Emmanuel Macron, enviou ao Conseil d’Etat (Conselho de Estado), o mais alto tribunal administrativo daquele país, um projeto de lei que coloca o aborto como uma garantia constituicional.

Ao ser garantido na Constituição, a interrupção da gravidez não poderá ser impedida por leis, o que para o político se trata de um direito em nome da liberdade das mulheres.

– Com base no trabalho dos parlamentares e das associações, o projeto de lei constitucional será enviado esta semana ao Conselho de Estado e apresentado ao Conselho de Ministros até ao final do ano. Em 2024, a liberdade das mulheres de fazer um aborto será irreversível – escreveu o político no X, antigo Twitter.

A proposta do presidente progressista é impedir que um referendo seja feito sobre o assunto, estabelecendo a vontade do governo sem que grupos pró-vida possam se manifestar contrários ao assassinato de bebês ainda em gestação.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Daniel Cole/POOL MAXPPP OUT