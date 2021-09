Madeira irregular é apreendia no Distrito de Icoaraci

A Companhia Independente De Polícia Fluvial (CIPFLU) apreendeu nesta última terça-feira (07), em um porto no distrito de Icoaraci cerca de 2.500 metros cúbicos de madeira irregular, a carga estava sendo transportada em três balsas e não possuía documentação.

Após ser averiguado que a mercadoria estava toda irregular, foi constatado que o condutor da embarcação não tinha habilitação para pilotar, a Marinha do Brasil foi acionada para tomar as medidas acerca da embarcação. Já o responsável pela mercadoria transportada foi dirigido até a Delegacia Especializada De Meio Ambiente (Demapa) junto com o material apreendido, onde ficara a disposição dos procedimentos legais da justiça.

Foto: CIPFLU

Jornalista: Marina Moreira