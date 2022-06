Madeireira em Santarém é notificada por construção irregular em serraria

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), notificou, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), uma empresa madeireira com sede em Santarém, no oeste do Pará, por causa de uma construção que contraria as normais ambientais.

A Gerência de Fiscalização Florestal (GEFLOR), da Semas, notificou a Indústria e Comércio Madeireira Nascimento Ltda., cuja sede fica na travessa Rouxinol, no bairro Floresta, na periferia de Santarém.

De acordo com a publicação do Geflor, o empreendimento foi notificado em face da construção e instalação de um barracão para serraria, estabelecimento utilizador de recurso ambiental, considerado efetiva ou potencialmente poluidor, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

A empresa tem prazo de 15 dias para apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto, a contar da data do recebimento da notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias.

Fonte: O Estado Net