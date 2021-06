Madonna faz show icônico em NY com seios à mostra

A famosa balada The Boom Boom Room, realizada no topo do hotel Standard High Line, em Nova York, reabriu nesta quinta-feira (24/6) com um show de ninguém menos que Madonna. A diva de 62 anos fez uma performance arrasadora, usando um figurino ousado, que deixou seus seios à mostra, bem no estilo Madonna de ser.

Quem marcou presença ainda teve a chance de dançar com a cantora, que foi pro meio pista e e fez fotos com fãs. Uma selfie com ela chegou a ser leiloada por US$ 10 mil, o equivalente a R$ 50 mil. O valor será destinado à Hetrick Martin Institute, organização de apoio a jovens da comunidade LGBTQIA+.

De acordo com a Gotham Magazine, uma multidão de fãs e celebridades, incluindo Anderson Cooper, Andy Cohen, Emily Ratajkowski, Kaytranada e Honey Dijon, marcaram presença.

