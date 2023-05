Maduro deve vir ao Brasil para encontro na próxima semana

Após as idas e vindas sobre a viagem – que acabou não se confirmando – do ditador venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil para a posse de Lula (PT) no dia 1° de janeiro deste ano, o chefe de Estado do país vizinho deve vir ao Brasil na próxima semana. A visita de Maduro ao país deve ocorrer em razão da Reunião de Presidentes dos Países da América do Sul, que ocorrerá na próxima terça-feira (30) em Brasília.

Caso o ditador venezuelano desembarque no país, essa será a primeira vez que ele vem ao Brasil depois de ter sido proibido pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, a administração federal editou uma portaria que vetava a entrada de Maduro e seus auxiliares em território brasileiro. A medida foi derrubada pelo próprio governo Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022.

Diante da revogação, chegou a ser cogitada a vinda de Maduro ao Brasil para a posse do petista, mas ela acabou não se concretizando e o governo venezuelano cancelou a viagem. Em janeiro, quando Lula esteve em Buenos Aires, uma reunião entre o petista e Maduro também chegou a ser marcada, mas o presidente venezuelano também cancelou a viagem à Argentina.

Em seu terceiro governo, Lula retomou as relações entre o Brasil e a Venezuela. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, visitou Caracas em março e chegou a se reunir com Maduro. Na ocasião, o representante do governo brasileiro também teve encontros com integrantes da oposição.

