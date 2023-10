Maduro diz que revisou “mapa da cooperação” com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revisou, nesta segunda-feira (16), com seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, o “mapa da cooperação” entre os dois países, segundo relatou o governante venezuelano em suas redes sociais.

– Tive uma agradável conversa telefônica com o companheiro presidente Lula da Silva, na qual abordamos questões importantes no mapa da cooperação entre nossos países – escreveu Maduro no X (antigo Twitter).

Ele, no entanto, não detalhou quais assuntos foram discutidos durante o contato.

Maduro acrescentou que Venezuela e Brasil, que retomaram as relações em janeiro, quando Lula assumiu o poder, após quatro anos de suspensão por decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, têm um “caminho claro para seguir trabalhando unidos pelo bem-estar, desenvolvimento e prosperidade” de seus povos.

No mês passado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse à Agência EFE que o Brasil está tomando medidas para retomar a conexão com a rede elétrica da Venezuela, interrompida em 2019 por decisão de Bolsonaro, com o objetivo de dar segurança ao fornecimento de energia ao extremo norte do país.

Maduro e Lula haviam concordado no último mês de maio em reconectar o sistema elétrico entre os dois países.

Em seguida, Maduro afirmou que seriam necessários investimentos de pelo menos 4 milhões de dólares (R$ 20,16 milhões) para recuperar as linhas de transmissão, que se degradaram por falta de uso.

Além disso, delegações de ambas as nações reuniram-se em meados do ano em Caracas para promover o comércio binacional e ratificar o compromisso de combater conjuntamente o contrabando na fronteira comum.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Andre Borges